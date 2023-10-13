Музикант, письменник і військовий Павло Вишебаба анонсував спільний проєкт зі співачкою Jerry Heil. Судячи з фото та відео, які показав Павло, на шанувальників чекає нова пісня.
– Йой, щось буде, – лаконічно зазначив Вишебаба.
У каруселі є відео із запису дуету. Проте звук вимкнено, ймовірно, щоби зберегти інтригу. Утім, фанатів ці натяки вже порадували та змусили чекати на вихід нового твору.
- Супер! Вже подобається!
- Має вийти щось дуже цікаве.
- Alyona Alyona не вистачає- ото був би фіт.
- Ого, ого… Який колаб!
- Вау! Чекаємо з нетерпінням!
- Я б послухав що у Вас вийшло!
Тішить, що Павло Вишебаба займається новими проєктами, поки чекає на вибачення від Netflix у вигляді пікапа для його бригади. Нагадаємо на стримінговій платформа вийшов польський документальний серіал Матері війни, у якому письменника “поховали”.
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Фото: Павло Вишебаба