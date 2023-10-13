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Йой, щось буде: Павло Вишебаба заінтригував спільним проєктом із Jerry Heil

13 Жовтня 2023, 10:48
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Вишебаба Хейл

Музикант, письменник і військовий Павло Вишебаба анонсував спільний проєкт зі співачкою Jerry Heil. Судячи з фото та відео, які показав Павло, на шанувальників чекає нова пісня.

– Йой, щось буде, – лаконічно зазначив Вишебаба.

У каруселі є відео із запису дуету. Проте звук вимкнено, ймовірно, щоби зберегти інтригу. Утім, фанатів ці натяки вже порадували та змусили чекати на вихід нового твору.

  • Супер! Вже подобається!
  • Має вийти щось дуже цікаве.
  • Alyona Alyona не вистачає-  ото був би фіт.
  • Ого, ого… Який колаб!
  • Вау! Чекаємо з нетерпінням! 
  • Я б послухав що у Вас вийшло!

Тішить, що Павло Вишебаба займається новими проєктами, поки чекає на вибачення від Netflix у вигляді пікапа для його бригади. Нагадаємо на стримінговій платформа вийшов польський документальний серіал Матері війни, у якому письменника “поховали”.

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Фото: Павло Вишебаба

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