Музикант, письменник і військовий Павло Вишебаба анонсував спільний проєкт зі співачкою Jerry Heil. Судячи з фото та відео, які показав Павло, на шанувальників чекає нова пісня.

– Йой, щось буде, – лаконічно зазначив Вишебаба.

У каруселі є відео із запису дуету. Проте звук вимкнено, ймовірно, щоби зберегти інтригу. Утім, фанатів ці натяки вже порадували та змусили чекати на вихід нового твору.

Супер! Вже подобається!

Має вийти щось дуже цікаве.

Alyona Alyona не вистачає- ото був би фіт.

Ого, ого… Який колаб!

Вау! Чекаємо з нетерпінням!

Я б послухав що у Вас вийшло!

Тішить, що Павло Вишебаба займається новими проєктами, поки чекає на вибачення від Netflix у вигляді пікапа для його бригади. Нагадаємо на стримінговій платформа вийшов польський документальний серіал Матері війни, у якому письменника “поховали”.

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Фото: Павло Вишебаба