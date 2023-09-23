Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Персони

Цей ритуал сповільнює час! Jerry Heil зізналася, без чого не може почати день

23 Вересня 2023, 10:35
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Jerry Heil
Джерело: Новий канал

У кожного з нас є секрети, як налаштуватися на продуктивний день після не надто спокійних ночей. І нам цікаво, які звички мають знаменитості. Про свої ранкові ритуали, що заряджають на гарне самопочуття протягом дня, за лаштунками зйомок Improv Live Show (Новий канал) розповіла Jerry Heil.

– Зранку я люблю молитися. Помічаю різницю в тому, як я проживаю день після молитви й без неї. Якось більш свідомо живу ті дні, коли не забуваю про цю важливу справу. Ввечері теж обов’язково виділяю час для молитви, – каже артистка.

Ще один обов’язковий ритуал співачки – це склянка води. І, звісно, чай.

– Чай – це мій брейнсейвер. Чайна церемонія – це ранковий ритуал, без якого я не можу почати жоден день. Вона захоплює й відволікає від проблем. Це смачна медитація і хобі, яке дарує мені можливість увійти в новий день красиво. А ще цей ритуал дещо сповільнює час. Спробуйте! (усміхається), – розповідає Jerry Heil.

Зараз дивляться
Читайте також:
Jerry HeilМені було 13: Jerry Heil згадала, як сусід погрожував її зґвалтувати

Джерело
Новий канал
Теги
Jerry Heil
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь