Цей ритуал сповільнює час! Jerry Heil зізналася, без чого не може почати день

У кожного з нас є секрети, як налаштуватися на продуктивний день після не надто спокійних ночей. І нам цікаво, які звички мають знаменитості. Про свої ранкові ритуали, що заряджають на гарне самопочуття протягом дня, за лаштунками зйомок Improv Live Show (Новий канал) розповіла Jerry Heil.

– Зранку я люблю молитися. Помічаю різницю в тому, як я проживаю день після молитви й без неї. Якось більш свідомо живу ті дні, коли не забуваю про цю важливу справу. Ввечері теж обов’язково виділяю час для молитви, – каже артистка.

Ще один обов’язковий ритуал співачки – це склянка води. І, звісно, чай.

– Чай – це мій брейнсейвер. Чайна церемонія – це ранковий ритуал, без якого я не можу почати жоден день. Вона захоплює й відволікає від проблем. Це смачна медитація і хобі, яке дарує мені можливість увійти в новий день красиво. А ще цей ритуал дещо сповільнює час. Спробуйте! (усміхається), – розповідає Jerry Heil.