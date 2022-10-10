Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала заяви Ксенії Собчак щодо захисників із батальйону Азов. Артистка послала путіністку слідом за крейсером Москва.

Своєю реакцією Тіна поділилася у Instagram.

– Йди на ***, – коротко, але містко звернулася Кароль до Собчак.

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Так українська зірка прокоментувала прокремлівську заяву щодо українців та наших захисників у Instagram.

– Бандерівці творили страшні речі. Це правда. І батальйон Азов – типові нацисти. Хто ж сперечається? І що з цього випливає? Це їхнє життя, це їхні основи. У нас своя країна, і нам є із чим із нею розбиратися, – раніше заявила Собчак.

Щоправда, знайти зв’язок між захисниками України та територією Росії досить складно. Ксенія не раз просувала прокремлівський наратив у маси, за що вже отримувала жорстку відповідь від українських зірок.

Раніше телеведуча Маша Єфросиніна поставила на місце Собчак за брехню, яку журналістка з РФ активно поширює у мережі та звинувачує у всьому українців. Ксенія нарвалася на критику за типову історію про добрих росіян, яких не треба ставити поряд із вбивцями та мародерами, що прийшли на українські землі. Однак Єфросиніна нагадала, що за страхіття війни в Україні росіяни несуть колективну відповідальність.