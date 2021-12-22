Модницам давно пришлись по душе платья-комбинации. Кроме того, сейчас девушки активно ищут образы на Новый год.

Платье-комбинация — отличный вариант, чтобы выглядеть элегантно и женственно. Однако стоит внимательно отнестись к выбору такого платья, чтобы у людей не возникало мысли о том, что вы только что из постели выбрались.

О том, как выбрать актуальный вариант платья-комбинации, а также с чем его комбинировать, Фактам ICTV рассказала стилист Анастасия Мала.

Какие варианты платья-комбинации актуальны в наше время

— Конечно, из атласа, атласа-сатина или шелка. То есть те, которые немного отражают свет, с глянцевой текстурой. Они смотрятся актуально и интересно. В настоящее время лучше выбирать свободный силуэт. То есть, чтобы он не слишком прилегал. Платье должно идти по фигуре, но оно не должно быть полностью облегающим, — отметила стилист.

Платье-комбинация имеет несколько вариаций. Сверху это может быть обычная майка с мягким v-образным вырезом, может быть вырез-лодочка, может быть качелька (это когда в районе декольте есть ткань и она мягко спадает). Может быть американский проем, который практически закрывает грудь и доходит до начала шеи. Абсолютно все эти варианты – актуальны. Кроме того, платья-комбинации сейчас можно найти с длинным рукавом. Это тоже актуальный вариант.

— Платья -комбинации сейчас лучше всего выглядят в длине миди. Это такой универсальный вариант, который можно будет стилизовать как для каких-нибудь вечерних выходов, так и для повседневных образов, — убеждает специалист.

Если вы решите выбрать платье-комбинацию с длиной макси, одевать его следует только на вечерние выходы в свет. Было бы хорошо украсить такой образ туфлями-лодочками, структурированным жакетом. Кстати, такие приемы можно допускать и с платьями длины миди.

— Длина мини будет выглядеть неактуально. Разве что, если речь идет о девушках очень низкого роста. Тогда можно рассматривать такой вариант, но я не советую, – отметила стилист.

Какую обувь лучше выбрать под платье-комбинацию

– Чем стилизовать? Конечно, сейчас актуальнее всего говорить о новогодних образах. Стилизовать платье-комбинацию можно с такой обувью, как туфли-лодочки. То есть с острым носочком, на каблуке. Это может быть невысокий каблук, это может быть шпилька, это может быть даже квадратный каблук, – добавила Анастасия Мала.

Она отметила, что дополнить образ поможет сумка с атласным или блестящим финишем.

– Сейчас очень актуальны варианты со стразами. Можно добавить к такому образу длинные серьги с камешками. Будет выглядеть очень интересно, — убеждает стилист.

Интересно смотрится сейчас, если поверх такого платья добавить корсет.

– Это могут быть кружевные корсеты, особенно на какую-нибудь вечеринку, – добавила Мала.

Зимой утеплиться в платье-комбинации поможет жакет.

– Я рекомендую просто накинуть на плечи. Это будет более элегантно и не потеряется главный смысл этого платья-комбинации, — добавила Анастасия.

Если речь идет о повседневных выходах, то платья-комбинации лучше стилизовать с грубыми ботинками со шнурками.

— Наверх можно добавить какой-нибудь оверсайз-свитер. То есть просто накидываем поверх платья-комбинации оверсайз-свитер грубой вязки, добавляем массивные ботинки со шнурками, — пояснила специалист.

Она добавила, что под такие платья можно надевать колготки. Например, под черную комбинацию – черные колготы. Однако такой вариант не сильно подходит для холодного времени года.

— Тоже классно это все соединить с пальто. Например, когда температура доходит до нуля, то это будет лучший вариант из всей верхней одежды, которую к тому всему образу добавить, — заявила стилист.

Однако если на улице не так уж холодно, такие платья можно стилизовать и с короткими куртками, грубыми ботинками.

Какие варианты платья-комбинации неактуальны

Это когда они слишком приталены, когда нет воздуха между платьем и телом. Тоже неактуально будет выглядеть, если поверх платья-комбинации добавить пояс.

Еще один неактуальный вариант – платья с кружевными вставками. Однако платья, украшенные перьями — сейчас в тренде, их можно смело надевать на вечеринки. Но такие платья сложнее стилизовать в обыденных образах.

Важно обращать внимание на то, насколько качественно сшито платье. Ведь тот же шов оверлок может портить низ платья.

Также есть еще один прием с платьем-комбинацией, который уже канул в Лету. Речь идет о том, что когда-то мы такие платья носили поверх футболок, гольфов.