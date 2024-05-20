Акторка театру і кіно Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. Чоловіком артистки став британський підприємець Ріс.

Ірина Сопонару вийшла заміж – фото з весілля

Радісною новиною Ірина поділилася у своєму Instagram, оприлюднивши серію фото. На одному з кадрів закохані постали разом із батьками Сопонару. Акторка для урочистого дня обрала стриману білу сукню з вишивкою. Волосся вона уклала в легкі локони, а на обличчя нанесла стриманий макіяж. Її чоловік Ріс постав у вишиванці.

Закохані розписалися в Україні. Судячи з коментарів людей, що впізнали місцевість – у Чернівцях, звідки акторка родом.

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– Приймаємо вітання, – написала Ірина під фото.

Підписники почали вітати молодят, бажаючи їм щасливого сімейного життя.

Щиро вітаємо вас молодята. Ну дуже красиві.

Щасливої дороги в нове життя і тільки разом.

Вітаю і бажаю безмежного кохання і благополуччя.

Така подія в рідних Чернівцях. Вітаю!

Привітання. Будьте щасливі та здорові!

Вітаємо! Любіть і оберігайте одне одного!

Вітаю! Та ще й у Чернівцях!

Нагадаємо, Ірина та Ріс разом із 2021 року. З початком повномасштабної війни пара почала жити разом. Уже навесні 2023 року вони заручилися.

Фото: Ірина Сопонару