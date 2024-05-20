Акторка театру і кіно Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. Чоловіком артистки став британський підприємець Ріс.
Ірина Сопонару вийшла заміж – фото з весілля
Радісною новиною Ірина поділилася у своєму Instagram, оприлюднивши серію фото. На одному з кадрів закохані постали разом із батьками Сопонару. Акторка для урочистого дня обрала стриману білу сукню з вишивкою. Волосся вона уклала в легкі локони, а на обличчя нанесла стриманий макіяж. Її чоловік Ріс постав у вишиванці.
Закохані розписалися в Україні. Судячи з коментарів людей, що впізнали місцевість – у Чернівцях, звідки акторка родом.
– Приймаємо вітання, – написала Ірина під фото.
Підписники почали вітати молодят, бажаючи їм щасливого сімейного життя.
- Щиро вітаємо вас молодята. Ну дуже красиві.
- Щасливої дороги в нове життя і тільки разом.
- Вітаю і бажаю безмежного кохання і благополуччя.
- Така подія в рідних Чернівцях. Вітаю!
- Привітання. Будьте щасливі та здорові!
- Вітаємо! Любіть і оберігайте одне одного!
- Вітаю! Та ще й у Чернівцях!
Нагадаємо, Ірина та Ріс разом із 2021 року. З початком повномасштабної війни пара почала жити разом. Уже навесні 2023 року вони заручилися.
Фото: Ірина Сопонару