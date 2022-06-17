Ілон Маск знову в центрі уваги – мільярдера хочуть засудити на $258 млрд за фінансову піраміду. Йдеться про криптовалюту Dogecoin, яку Маск не раз згадував у соцмережах.

На главу Tesla подав до суду мешканець США Кіт Джонсон – він стверджує, що його обдурили через фінансову піраміду з криптовалютою.

– Маск хибно стверджує, що Dogecoin – це законна інвестиція, у той час як вона не має жодної цінності, – повідомляється у скарзі.

Кіт вважає, що позов також стосується тих людей, які активно інвестували у цю криптовалюту з 2019 року. І хоча Маск не є творцем Dogecoin, він неодноразово її згадував у своїх публікаціях у Twitter, а також заявляв, що Tesla та SpaceX прийматиме оплату в цій криптовалюті — йдеться про мерч корпорацій. Поки що Маск не коментував звинувачення у свій бік.

Зараз дивляться

Dogecoin створили ще у 2013 році на тлі популярності мема про собачку породи Сіба-іну. Популярною валюта стала останніми роками. На це впливає сам Маск, слова якого часто спричиняють подорожчання токенів.

Наприклад, на початку 2022 року мільярдер заявив, що готовий з’їсти Хепі Міл у прямому ефірі, якщо мережа ресторанів McDonald’s прийматиме оплату в Dogecoin.