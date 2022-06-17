Илон Маск снова в центре внимания — миллиардера хотят засудить на $258 млрд за финансовую пирамиду. Речь идет о криптовалюте Dogecoin, которую Маск не раз упоминал в соцсетях.

На главу Tesla подал в суд житель США Кит Джонсон — он утверждает, что его обманули из-за финансовой пирамиды с криптовалютой.

— Маск ложно утверждает, что Dogecoin — это законная инвестиция, в то время как она не имеет никакой ценности, — сообщается в жалобе.

Кит считает, что иск также представляет тех людей, которые активно инвестировали в эту криптовалюту с 2019 года. И хотя Маск не является создателем Dogecoin, он неоднократно ее упоминал в своих публикациях в Twitter, а также заявлял, что Tesla и SpaceX будет принимать оплату в этой криптовалюте — речь идет о мерче корпораций. Пока Маск не комментировал обвинения в свою сторону.

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Dogecoin создали еще в 2013 году на фоне популярности мема про собачку породы Сиба-ину. Популярной валюта стала в последние годы. На это влияет сам Маск, слова которого часто становятся причиной подорожания токенов.

К примеру, в начале 2022 года миллиардер заявил, что готов съесть Хэппи Мил в прямом эфире, если сеть ресторанов McDonald’s будет принимать оплату в Dogecoin.