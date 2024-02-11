Український продюсер Ігор Кондратюк розповів про власні вподобання на цьогорічному Нацвідборі на Євробачення. Також він оцінив шанси на перемогу пісні Alyona Alyona та Jerry Heil на конкурсі у Мальме.

Ігор Кондратюк зізнався, за кого голосував на Нацвідборі на Євробачення 2024

Фаворитом Кондратюка виявився Melovin. Саме за нього продюсер віддав свій голос у Дії. Проте додав, що не сумнівався у перемозі треку Teresa & Maria.

– Я вирішив, що маю підтримати хлопця, з яким мене доля звела в проєкті Х-фактор. Талановитий, класний, сучасний музикант, який розвивається, який не боїться робити кричущі провокативні речі, – пояснив свій вибір Ігор Кондратюк в розмові з Radio UA Chicago.

Водночас продюсер, що минулого року був у журі на відборі Дитячого Євробачення, відзначив різноплановість фіналістів Нацвідбору. Йому також запамʼяталися виступи виконавця Drevo, гуртів Nahaba, Ziferblat і Nazva.

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Ігор Кондратюк оцінив шанси на перемогу пісня Teresa & Mariа на Євробаченні 2024

Музичний продюсер переконаний, що у Європі композицію дуету Alyona Alyona та Jerry Heil неодмінно оцінять. Зокрема через те, що глядачі знову захочуть підтримати Україну, яка продовжує протистояти російському вторгненню.

– Зрозуміло, що у разі, якщо буде якийсь нереально крутий лідер, то він, вона чи вони посядуть у голосуванні глядачів перше місце. А так – не знаєш за кого голосувати, голосуй за Україну. Принаймні таке правило буде діяти, доки не закінчиться ця страшна війна, – зазначив Кондратюк.

Він зауважив актуальність теми треку Teresa & Maria, додавши, що багато залежатиме й від того, як співачки виконають свої партії в пісні.

Загалом цьогорічний Нацвідбір на Євробачення Ігорю Кондратюку сподобався. Питання у нього виникли тільки стосовно суми витрат на фінал, що становили 11 млн грн. На його думку, це дуже велика цифра.

Фото: Ігор Кондратюк