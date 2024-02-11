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Музика

Ігор Кондратюк оцінив шанси на перемогу України на Євробаченні 2024

11 Лютого 2024, 13:47
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Ігор Кондратюк

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів про власні вподобання на цьогорічному Нацвідборі на Євробачення. Також він оцінив шанси на перемогу пісні Alyona Alyona та Jerry Heil на конкурсі у Мальме.

Ігор Кондратюк зізнався, за кого голосував на Нацвідборі на Євробачення 2024

Фаворитом Кондратюка виявився Melovin. Саме за нього продюсер віддав свій голос у Дії. Проте додав, що не сумнівався у перемозі треку Teresa & Maria.

– Я вирішив, що маю підтримати хлопця, з яким мене доля звела в проєкті Х-фактор. Талановитий, класний, сучасний музикант, який розвивається, який не боїться робити кричущі провокативні речі, – пояснив свій вибір Ігор Кондратюк в розмові з Radio UA Chicago.

Водночас продюсер, що минулого року був у журі на відборі Дитячого Євробачення, відзначив різноплановість фіналістів Нацвідбору. Йому також запамʼяталися виступи виконавця Drevo, гуртів Nahaba, Ziferblat і Nazva.

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Ігор Кондратюк оцінив шанси на перемогу пісня Teresa & Mariа на Євробаченні 2024

Музичний продюсер переконаний, що у Європі композицію дуету Alyona Alyona та Jerry Heil неодмінно оцінять. Зокрема через те, що глядачі знову захочуть підтримати Україну, яка продовжує протистояти російському вторгненню.

– Зрозуміло, що у разі, якщо буде якийсь нереально крутий лідер, то він, вона чи вони посядуть у голосуванні глядачів перше місце. А так – не знаєш за кого голосувати, голосуй за Україну. Принаймні таке правило буде діяти, доки не закінчиться ця страшна війна, – зазначив Кондратюк.

Він зауважив актуальність теми треку Teresa & Maria, додавши, що багато залежатиме й від того, як співачки виконають свої партії в пісні.

Загалом цьогорічний Нацвідбір на Євробачення Ігорю Кондратюку сподобався. Питання у нього виникли тільки стосовно суми витрат на фінал, що становили 11 млн грн. На його думку, це дуже велика цифра.

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Фото: Ігор Кондратюк

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Jerry Heil Євробачення Ігор Кондратюк Аlyona Alyona
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