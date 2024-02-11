Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал о собственных предпочтениях на нынешнем Нацотборе на Евровидение. Также он оценил шансы на победу песни Alyona Alyona и Jerry Heil на конкурсе в Мальме.

Игорь Кондратюк признался, за кого голосовал на Нацотборе на Евровидение 2024

Фаворитом Кондратюка оказался Melovin. Именно за него продюсер отдал свой голос в Дії. При этом добавил, что не сомневался в победе трека Teresa & Maria.

— Я решил, что должен поддержать парня, с которым меня судьба свела в проекте Х-фактор. Талантливый, классный, современный музыкант, который развивается, который не боится делать кричащие провокационные вещи, — объяснил свой выбор Игорь Кондратюк в разговоре с Radio UA Chicago.

Вместе с тем продюсер, который в прошлом году был в жюри на отборе Детского Евровидения, отметил разноплановость финалистов Нацотбора. Ему также запомнились выступления исполнителя Drevo, групп Nahaba, Ziferblat и Nazva.

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Музыкальный продюсер убежден, что в Европе композицию дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil непременно оценят. В частности из-за того, что зрители снова захотят поддержать Украину, которая продолжает противостоять российскому вторжению.

— Понятно, что в случае, если будет какой-то нереально крутой лидер, то он, она или они займут в голосовании зрителей первое место. А так — не знаешь за кого голосовать, голосуй за Украину. По крайней мере такое правило будет действовать, пока не закончится эта страшная война, — отметил Кондратюк.

Он отметил актуальность темы трека Teresa & Maria, добавив, что многое будет зависеть и от того, как певицы выполнят свои партии в песне.

В целом нынешний Нацотбор на Евровидение Игорю Кондратюку понравился. Вопросы у него возникли только относительно суммы расходов на финал, которые составили 11 млн грн. По его мнению, это очень большая цифра.

Фото: Игорь Кондратюк