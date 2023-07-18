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Хиталося все: Кухар опинилася в епіцентрі землетрусу

18 Липня 2023, 18:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Екатерина Кухар
Джерело: Катерина Кухар

Балерина Катерина Кухар розповіла, що опинилася в епіцентрі потужного землетрусу в Чилі.

В Instagram вона зазначила, що прокинулася вночі від поштовхів, перебуваючи на 17 поверсі у квартирі. Магнітуда землетрусу була 6,5 бала за шкалою Ріхтера.

– Вночі прокинулася від дуже дивного відчуття. Уперше в моєму житті був досвід сильного землетрусу, магнітудою 6,5 бала в Чилі. Ми на 17 поверсі, дивне відчуття, коли все хитається – ліжко, телевізор, люстри, – поділилася балерина.

Каже, вже зібралася спускатися в безпечніше місце, проте за кілька хвилин поштовхи припинилися.

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Землетрус Чилі
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