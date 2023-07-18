Балерина Екатерина Кухар рассказала, что оказалась в эпицентре мощного землетрясения в Чили.

В Instagram она отметила, что проснулась ночью от толчков, будучи на 17 этаже в квартире. Магнитуда землетрясения была 6,5 балла по шкале Рихтера.

— Ночью проснулась от очень странного ощущения. Впервые в моей жизни был опыт сильного землетрясения, магнитудой 6,5 балла в Чили. Мы на 17 этаже, странное чувство, когда все шатается — кровать, телевизор, люстры, — поделилась балерина.

Говорит, уже собралась спускаться в более безопасное место, однако через несколько минут толчки прекратились.