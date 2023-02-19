Співачка Надя Дорофєєва виконала мрію свого шанувальника із ЗСУ, комбата 72-ї бригади Андрія Верхогляда. Він загинув, захищаючи нашу країну від російських окупантів.

Дорофєєва взяла участь у врученні посмертно захиснику звання підполковника, про це стало відомо з телемарафону Єдині новини. Будучи живим, Верхогляд жартував, що хоче, щоб відповідні погони йому вручила саме Надя.

Дружина Андрія розповіла, що він ділився з нею прикметою перед боєм, мова йде про пісню Дорофєєвої Горит.

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– Є у нас на війні одна штука. Намічається бій, колона йде, ми дивимося кліп Наді Дорофєєвої Горит... Послухали Горит і бій буде класний, – згадує дружина загиблого воїна його розповідь.

На 27-й день народження Верхогляда, його друзі організували відео-привітання від Дорофєєвої. Вирішила виконати останню мрію чоловіка і його дружина. Він загинув у червні 2022 року, у січні 2023 Андрію вручили посмертно звання підполковника. Зробила це Дорофєєва, приїхавши в його рідне місто Звягель, що на Житомирщині.