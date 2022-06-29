Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, яку звичку набула за перші 100 днів повномасштабної війни.

За словами артистки, вона почала їсти після 18.00, проте перші півтора місяця свідомо голодувала.

– На мене всі ці події так вплинули. Коли ми відкрили прихисток, почали заїжджати вимушені переселенці, люди, що діляться історіями, вивозиться зерно та все наше українське. Коли люди сидять під завалами і я розумію, що в них закінчуються продукти, я усвідомлено почала голодувати. Хотіла їсти, але не давала собі, – зізналася Леся.

Нікітюк додала, що максимально поділяє з людьми весь цей жах, що відбувається через російських окупантів на нашій землі.

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– Ця війна така штука, що не знаєш, як правильно. У тебе почуття провини через все. Така ситуація була. Дещо пропрацювала її з психологом, потім почали давати корисні поради і в новинах, і в Telegram-каналах… Я зрозуміла, що я не одна, що ми не можемо і не маємо права здаватися. Я з лінії фронту – з Києва, перейшла на лінію тилу. Я маю робити все можливе, щоб допомогти тим, кому можу, – сказала телеведуча.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Леся поїхала з Києва до батьків у Хмельницький. Каже, розуміла, що треба бути разом, тож іншого рішення ухвалити не могла.