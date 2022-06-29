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Хотіла їсти, але не давала собі: Леся Нікітюк голодувала півтора місяця під час війни

29 Червня 2022, 14:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хотіла їсти, але не давала собі: Леся Нікітюк голодувала півтора місяця під час війни
Джерело: Леся Нікітюк

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, яку звичку набула за перші 100 днів повномасштабної війни.

За словами артистки, вона почала їсти після 18.00, проте перші півтора місяця свідомо голодувала.

– На мене всі ці події так вплинули. Коли ми відкрили прихисток, почали заїжджати вимушені переселенці, люди, що діляться історіями, вивозиться зерно та все наше українське. Коли люди сидять під завалами і я розумію, що в них закінчуються продукти, я усвідомлено почала голодувати. Хотіла їсти, але не давала собі, – зізналася Леся.

Нікітюк додала, що максимально поділяє з людьми весь цей жах, що відбувається через російських окупантів на нашій землі.

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– Ця війна така штука, що не знаєш, як правильно. У тебе почуття провини через все. Така ситуація була. Дещо пропрацювала її з психологом, потім почали давати корисні поради і в новинах, і в Telegram-каналах… Я зрозуміла, що я не одна, що ми не можемо і не маємо права здаватися. Я з лінії фронту – з Києва, перейшла на лінію тилу. Я маю робити все можливе, щоб допомогти тим, кому можу, – сказала телеведуча.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Леся поїхала з Києва до батьків у Хмельницький. Каже, розуміла, що треба бути разом, тож іншого рішення ухвалити не могла.

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100 днів війни Леся Нікітюк
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