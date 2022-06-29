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Заставляла себя голодать: Леся Никитюк рассказала о чувстве вины во время войны

29 июня 2022, 14:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Заставляла себя голодать: Леся Никитюк рассказала о чувстве вины во время войны
Источник: Леся Нікітюк

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, какую привычку обрела за первые 100 дней полномасштабной войны.

По словам артистки, она начала есть после 18.00, однако первые полтора месяца осознанно голодала.

— На меня все эти события так повлияли. Когда мы открыли убежище, начали заезжать вынужденные переселенцы, люди, которые делятся историями, вывозится зерно и все наше украинское. Когда люди сидят под завалами и я понимаю, что у них заканчиваются продукты, я осознанно начала голодать. Хотела есть, но не давала себе, — призналась Леся.

Никитюк добавила, что максимально разделяет с людьми весь этот ужас, что творится из-за российских оккупантов на нашей земле.

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— Эта война такая штука, что не знаешь, как правильно. У тебя чувство вины из-за всего. Такая ситуация была. Немного проработала ее с психологом, потом начали давать полезные советы и в новостях, и в Telegram-каналах… Я поняла, что я не одна, что мы не можем и не имеем права сдаваться. Я с линии фронта — с Киева, перешла на линию тыла. Я должна делать все возможное, чтобы помочь тем, кому могу, — сказала телеведущая.

Напомним, в начале полномасштабной войны Леся уехала из Киева к родителям в Хмельницкий. Говорит, понимала, что нужно быть вместе, поэтому другого решения принять не могла.

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Війна в Україні Леся Нікітюк
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