Телеведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, какую привычку обрела за первые 100 дней полномасштабной войны.

По словам артистки, она начала есть после 18.00, однако первые полтора месяца осознанно голодала.

— На меня все эти события так повлияли. Когда мы открыли убежище, начали заезжать вынужденные переселенцы, люди, которые делятся историями, вывозится зерно и все наше украинское. Когда люди сидят под завалами и я понимаю, что у них заканчиваются продукты, я осознанно начала голодать. Хотела есть, но не давала себе, — призналась Леся.

Никитюк добавила, что максимально разделяет с людьми весь этот ужас, что творится из-за российских оккупантов на нашей земле.

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— Эта война такая штука, что не знаешь, как правильно. У тебя чувство вины из-за всего. Такая ситуация была. Немного проработала ее с психологом, потом начали давать полезные советы и в новостях, и в Telegram-каналах… Я поняла, что я не одна, что мы не можем и не имеем права сдаваться. Я с линии фронта — с Киева, перешла на линию тыла. Я должна делать все возможное, чтобы помочь тем, кому могу, — сказала телеведущая.

Напомним, в начале полномасштабной войны Леся уехала из Киева к родителям в Хмельницкий. Говорит, понимала, что нужно быть вместе, поэтому другого решения принять не могла.