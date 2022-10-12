Телеведуча Катерина Осадча висловилася про “хороших росіян”, конкретніше – про Земфіру, яка нібито проти повномасштабної війни в Україні.

Осадча зазначила, що зараз для українського народу важкі дні, в той час як росіяни радіють, що нібито так нам і треба. Чергове усвідомлення того, що поруч з нами не один кривавий диктатор, а ціла нація терористів.

– На тлі цього ми все одно продовжуємо шукати “хороших росіян” і хапаємося за крихти їхньої підтримки. А тепер увага, тільки факти, висновки робити вам. Земфіра на великих сольних концертах 24 і 26 лютого не сказала ні слова проти війни, заспівала пісню натяк, а тоді ще можна було підняти людей і закликати до дій, щоб реально зупинити кровопролиття, – відмітила Осадча.

Додає, що напередодні “промови” Земфіри в Ізраїлі, на концерті на Кіпрі відбирали українські прапори при вході. І цьому є свідки, слова яких Катерина прикріпила до посту в Instagram.

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Також вона розповіла, що Земфірі передали український прапор, який вона тихенько віднесла за лаштунки.

– Її вибір, її країна, ми і не просимо. За слова проти війни дякуємо, але давайте дивитися завжди глибше. Росіяни нас не розуміють і не зрозуміють, – підсумувала Осадча.

Фото: Катерина Осадча