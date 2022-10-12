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“Хорошие русские” не такие, какими кажутся: Осадчая об антивоенной позиции Земфиры

12 октября 2022, 15:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
“Хорошие русские” не такие, какими кажутся: Осадчая об антивоенной позиции Земфиры

Телеведущая Екатерина Осадчая высказалась о “хороших русских”, конкретнее — о Земфире, которая якобы против полномасштабной войны в Украине.

Осадчая отметила, что сейчас для украинского народа тяжелые дни, в то время как россияне радуются, что будто бы так нам и надо. Очередное осознание того, что рядом с нами не один кровавый диктатор, а целая нация террористов.

— На фоне этого мы все равно продолжаем искать “хороших русских” и хватаемся за крохи их поддержки. А теперь внимание, только факты, выводы делать вам. Земфира на больших сольных концертах 24 и 26 февраля не сказала ни слова против войны, спела песню намек, а тогда еще можно было поднять людей и призывать к действиям, чтобы реально остановить кровопролитие, — отметила Осадчая.

Добавляет, что накануне “речи” Земфиры в Израиле, на концерте на Кипре отбирали украинские флаги при входе. И этому есть свидетели, слова которых Екатерина прикрепила к посту в Instagram.

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Также она рассказала, что Земфире передали украинский флаг, который она тихонько отнесла за кулисы.

— Ее выбор, ее страна, мы и не просим.  За слова против войны спасибо, но давайте смотреть всегда глубже. Россияне нас не понимают и не поймут, — подытожила Осадчая.

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Фото: Екатерина Осадчая

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