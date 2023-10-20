Климатическая активистка Грета Тунберг публично поддержала Палестину на фоне войны с Израилем. Своими мыслями знаменитость поделилась в соцсетях.

Так, на странице активистки красуется снимок, где она со своими друзьями держат таблички, на которых написаны слова в поддержку Палестины. Одна из знакомых Тунберг держит надпись на картоне – Этот еврей за Палестину.

— Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газы. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц, — подписала снимок Грета.

Знаменитость не скрывает возможность оставлять комментарии под своими публикациями, поэтому подписчики выражают свое мнение:

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Не могу поверить, что это исходит от вас!

Ох, девочка, это стыдно.

Значит, вы поддерживаете терроризм? Отличный активизм, Грета!

Грета, я не могу объяснить, насколько это разочаровывает. Израиль подвергается самым ужасным нападениям, а вы говорите только Свободная Палестина?

Напомним, что ранее Грета публично обсуждала подрыв Каховской ГЭС. Активистка отметила, что мир слабо отреагировал на этот акт терроризма со стороны РФ, который имеет очень серьезные последствия.