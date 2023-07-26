Зірка фільму Оппенгеймер Кілліан Мерфі не проти зіграти Кена в продовженні фільму Барбі. Актор готовий грати кохання з Марго Роббі замість Раяна Гослінга.

Про це артист розповів в одному з нещодавніх інтерв’ю. Кілліан зізнався, що ще не дивився Барбі, але дуже хоче знайти час на це.

– Я думаю, що це чудове кіно. Це літо дуже насичене хорошими фільмами, – почав свою думку артист.

У Мерфі запитали, чи погодився б він на роль Кена в Барбі 2, актор вмить відповів із захопленням.

– Ти знаєш, звісно! Так, давайте читати сценарій. Поговоримо, – підіграв Кілліан.

До того ж нещодавно стало відомо, що фільм Барбі перевершив Оппенгеймера за касовими зборами. За перші вихідні картина про всесвітньо відому ляльку зібрала $300 млн у прокаті. Драма про творця атомної бомби заробила трохи менше – $174 млн.

Утім, це не робить фільм поганим. Крістофер Нолан уміло тримає глядача в напрузі протягом усієї картини. Як йому це вдається – можна прочитати в рецензії на Оппенгеймер на Фактах ICTV.

Що стосується фільму в рожевих тонах, то за заявою Warner Bros., він встановив рекорд – за першу добу зібрав $22,3 млн. Попередніми рекордсменами були Вартові галактики 3 з позначкою в $17,5 млн.