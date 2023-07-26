Звезда фильма Оппенгеймер Киллиан Мерфи не против сыграть Кена в продолжении фильма Барби. Актер готов играть любовь с Марго Робби вместо Раяна Гослинга.

Об этом артист рассказал в одном из недавних интервью. Киллиан признался, что еще не смотрел Барби, но очень хочет найти время на это.

— Я думаю, что это замечательное кино. Это лето очень насыщенное хорошими фильмами, — начал свою мысль артист.

У Мерфи спросили, согласился бы он на роль Кена в Барби 2, актер моментально ответил с восторга.

— Ты знаешь, конечно! Да, давайте читать сценарий. Поговорим, — подыграл Киллиан.

К тому же, недавно стало известно, что Барби превзошел Оппенгеймера по кассовым сборам. За первые выходные картина о всемирно известно кукле собрала 300 млн в прокате. Драмма о создателе атомной бомбы сделала немного хуже — $174 млн.

Впрочем, это не делает фильм плохим. Кристофер Нолан умело держит зрителя в напряжении на протяжение всей картины. Как ему это удается — можно прочесть в рецензии на Оппенгеймер на Фактах ICTV.

Что касается фильма в розовых тонах, то по заявлению Warner Bros., он установил рекорд — за первые сутки собрал $22,3 млн. Предыдущими рекордсменами были Стражи галактики 3 с отметкой в $17,5 млн.