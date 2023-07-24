Барбі та Оппенгеймер: який фільм зібрав більше в прокаті

20 липня відбулася прем’єра одразу двох довгоочікуваних фільмів – Барбі та Оппенгеймера. Обидві картини стали знаковими в індустрії кіно, і при цьому вони кардинально відрізняються одна від одної.

Саме час з’ясувати, яка з робіт виявилася популярнішою за перші вихідні в прокаті. За даними Variety, картина з Марго Роббі та Раяном Гослінгом обійшла драму про фізика-ядерника, який створив смертоносну зброю.

За перші дні фільм Барбі зібрав понад $300 млн у прокаті. Кінокомпанія Warner Bros. заявила, що було встановлено новий рекорд – фільм зібрав $22,3 млн лише за першу добу. Попереднім рекордсменом був супергеройський фільм Вартові Галактики 3 з позначкою в $17,5 млн.

Що стосується Оппенгеймера з Кіліаном Мерфі від Крістофера Нолана, то робота знаменитого режисера зібрала всього $174 млн за перші вихідні. Сам Нолан заявив, що це був один із найскладніших і наймасштабніших фільмів у його кар’єрі. Творець картини зізнався, що найскладнішим було відтворення ядерного вибуху без комп’ютерної графіки. До того ж фільм триває три години, і є найдовшим серед робіт Крістофера.

Нагадаємо, що на Фактах ICTV вже є рецензія на Оппенгеймер. Картина вміло поєднує реальні події та вигадку режисера, тримаючи глядача в напрузі протягом усього фільму. Примітно, що Нолан уміло показав не тільки вибухи, а й тишу, яка може бути не менш жахливою.