Украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает артист Андрей Данилко, поразила сеть своим смелым снимком. Откровенный снимок певицы со своей мамой, которую играет актриса Инна Белоконь, удивил пользователей Instagram.
На снимке Верка и ее мама позируют в одних трусах и головном уборе — артистка в своей фирменной блестящей звезде, а ее мама — в платке. Фото посвящено Щекавице, на которой украинцы собираются устроить оргию на случай ядерного удара.
— Мы почти на месте… — подписала снимок Сердючка.
Пользователи сети моментально отреагировали на участие певицы в трендовой идее, которую подхватили как украинские компании, так и другие звезды.
Фанаты артистки оценили как внешний вид Верки, так и ее мамы:
- Вызовите пожарную безопасность, потому что это очень горячо!
- На море в этом году не только я не была!
- Обложка нового альбома!
- Андрей Михайлович, что за внешний вид!
Напомним, что не только Верка Сердючка подхватила тему с оргией на Щекавице. Пользователи активно делятся своими мемами, и к тренду присоединились и бренды — Сильпо, Киевстар и другие.