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Готовы к оргии на Щекавице: Верка Сердючка со своей мамой засветились в одних трусах

30 сентября 2022, 10:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Готовы к оргии на Щекавице: Верка Сердючка со своей мамой засветились в одних трусах

Украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает артист Андрей Данилко, поразила сеть своим смелым снимком. Откровенный снимок певицы со своей мамой, которую играет актриса Инна Белоконь, удивил пользователей Instagram.

На снимке Верка и ее мама позируют в одних трусах и головном уборе — артистка в своей фирменной блестящей звезде, а ее мама — в платке. Фото посвящено Щекавице, на которой украинцы собираются устроить оргию на случай ядерного удара.

— Мы почти на месте… — подписала снимок Сердючка.

Пользователи сети моментально отреагировали на участие певицы в трендовой идее, которую подхватили как украинские компании, так и другие звезды.

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Фанаты артистки оценили как внешний вид Верки, так и ее мамы:

  • Вызовите пожарную безопасность, потому что это очень горячо!
  • На море в этом году не только я не была!
  • Обложка нового альбома!
  • Андрей Михайлович, что за внешний вид!

Напомним, что не только Верка Сердючка подхватила тему с оргией на Щекавице. Пользователи активно делятся своими мемами, и к тренду присоединились и бренды — Сильпо, Киевстар и другие.

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Теги
Вєрка Сердючка Війна в Україні
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