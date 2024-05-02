Ведучий Вікна-новини на СТБ і телемарафону Єдині новини Орест Дрималовський, що боронить Україну в складі десантно-штурмової бригади, розповів про свій моральний стан.

Орест Дрималовський про зміни настрою

Військовослужбовець нерідко влаштовує у своїх сториз рубрику Запитання-відповідь, тож знову запропонував підписникам дізнатися в нього те, що їх цікавить.

Кілька питань торкнулися теми морального стану Дрималовського. Він зазначив, що поки не може дати визначення тому, як почувається, адже настрій постійно змінюється.

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– Бувають абсолютно чорні дні, коли хочеться тільки мовчати. А буває, що смішно до сліз. Гойдалки, – поділився Орест Дрималовський.

Він додав, що наразі не звертався до психотерапевта, проте не виключає цього. Також порадив не затягувати з проханням про допомогу тим, хто сам не може впоратися з емоціями.

Фото: Орест Дрималовський /Instagram

Орест Дрималовський про те, що може розрадити

Останнім, що змусило ведучого Вікон усміхнутися, були кошенята, якими він з побратимами опікується. Каже, що вже думають над позивними для малечі.

Дрималовський поділився, що його морально підтримують гарний колектив, дзвінки друзів та рідних, а також музика та книги, якщо є вільна година.

– Тут немає часу сумувати насправді, – резюмував військовий.

Орест Дрималовський долучився до лав ЗСУ на початку лютого. Про це він повідомив просто в ефірі. Тоді ведучий розповів, що був морально готовий піти до війська та хоче бути максимально ефективним на своєму місці.