Украинский мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) презентовал клип на песню С.О.В.А?.
По словам исполнителя, главный идейный путь песни — внутренняя большая сила человека, которая преодолевает собственные эмоции, возникающие в следствии разочарования в людях.
— Я стал совой. Не по собственному желанию, просто ночью отучили спать мысли, которые постоянно приходят. Они заставляют скитаться в поисках ответов, самопознания людей в целом… И дарят песни.
Со временем понимаешь, что самое большое счастье в жизни — люди, самое большое разочарование — тоже они. Могут возносить, вдохновлять, и в то же время унизить и забить в угол, испортив внутренний мир. Большая сила человека и стать сильнее всего этого — главный идейный путь песни, — написал Монатик в Instagram.
Видеоклип на трек С.О.В.А? создан в формате трехмерной компьютерной анимации, над созданием которой работал украинский иллюстратор Ells Wake. В ролике можно увидеть отсылки к творчеству артиста.
— Нужно быть как сова, не бежать сквозь деревья, а лететь над ними. Видеть свет в темноте. Отчетливо и ясно, — сказал певец.
Поклонники Дмитрия пришли в восторг от его новой работы и оставили множество положительных отзывов.
- В самое сердце, благодарим, что вы у нас есть такой.
- Так тонко, маэстро.
- Как это глубоко и современно.
- Гений складывать простые слова в непростой смысл.
- Гениальная работа! Какой титанический труд сюда вложен, идея — восторг. Такого в Украине я еще не видела.
- Нет слов, это гениально.
- Очень глубоко и осмысленно. Гений нового времени, — пишут подписчики Монатика.