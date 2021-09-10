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Глубоко и современно: Монатик выпустил клип в трехмерной компьютерной анимации

10 сентября, 11:52 Каріна Зуєва
Глубоко и современно: Монатик выпустил клип в трехмерной компьютерной анимации
Источник: Monatik

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) презентовал клип на песню С.О.В.А?.

По словам исполнителя, главный идейный путь песни — внутренняя большая сила человека, которая преодолевает собственные эмоции, возникающие в следствии разочарования в людях.

— Я стал совой. Не по собственному желанию, просто ночью отучили спать мысли, которые постоянно приходят. Они заставляют скитаться в поисках ответов, самопознания людей в целом… И дарят песни.

Со временем понимаешь, что самое большое счастье в жизни — люди, самое большое разочарование — тоже они. Могут возносить, вдохновлять, и в то же время унизить и забить в угол, испортив внутренний мир. Большая сила человека и стать сильнее всего этого — главный идейный путь песни, — написал Монатик в Instagram.

Видеоклип на трек С.О.В.А? создан в формате трехмерной компьютерной анимации, над созданием которой работал украинский иллюстратор Ells Wake. В ролике можно увидеть отсылки к творчеству артиста.

— Нужно быть как сова, не бежать сквозь деревья, а лететь над ними. Видеть свет в темноте. Отчетливо и ясно, — сказал певец.

Поклонники Дмитрия пришли в восторг от его новой работы и оставили множество положительных отзывов.

  • В самое сердце, благодарим, что вы у нас есть такой.
  • Так тонко, маэстро.
  • Как это глубоко и современно.
  • Гений складывать простые слова в непростой смысл.
  • Гениальная работа! Какой титанический труд сюда вложен, идея — восторг. Такого в Украине я еще не видела.
  • Нет слов, это гениально.
  • Очень глубоко и осмысленно. Гений нового времени, — пишут подписчики Монатика.
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Теги
Monatik , Дмитро Монатик , Новий кліп , Прем’єра
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