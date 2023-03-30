Ведучий Андрій Бєдняков висміяв приїзд російського пропагандиста Микити Джигурди до тимчасово окупованої Росією Волновахи.

Так, путініст приїхав до міста, де постав у формі країни-агресора.

– Черговий дол**еб приїхав в українську Волноваху. Потримав гранати, розповів вірші. Микита Джигурда про “ракову пухлину” віщає, – сказав Бєдняков.

Також він висміяв той факт, що поки в Україну активно приїжджають світові зірки, висловлюючи в такий спосіб підтримку нашій країні, на окупованих РФ територіях “гідна заміна”.

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– Вирішили гідно відповісти на приїзд Орландо Блума, – наголосив Андрій.

Варто зазначити, що скандальний актор Джигурда родом із Києва, проте вже давно живе і працює в РФ.