Ведущий Андрей Бедняков высмеял приезд российского пропагандиста Никиты Джигурды во временно оккупированную Россией Волноваху.

Так, путинист приехал в город, где предстал в форме страны-агрессора.

— Очередной дол**еб приехал в украинскую Волноваху. Подержал гранаты, рассказал стихи. Никита Джигурда о “раковой опухоли” вещает, — сказал Бедняков.

Также он высмеял тот факт, что пока в Украину активно приезжают мировые звезды, выражая таким образом поддержку нашей стране, на оккупированных РФ территориях “достойная замена”.

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— Решили достойно ответить на приезд Орландо Блума, — подчеркнул Андрей.

Стоит отметить, что скандальный актер Джигурда родом из Киева, однако уже давно живет и работает в РФ.