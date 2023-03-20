Ведучий Андрій Бєдняков висловив свою думку стосовно приїзду президента РФ Володимира Путіна до його рідного Маріуполя, який наразі тимчасово окупований армією країни-агресора.

Так, в Instagram Бєдняков оприлюднив відео, на якому кривавий диктатор нібито спілкується з місцевими жителями.

– Подобається? Запитує він про місто, яке зруйнував. Сучасно – каже він, вказуючи на будинки, зведені на місці інших, розбитих російською армією в попіл. Тільки вдумайтеся, наскільки все лицемірно й дико. Щоразу, коли я бачу всі ці ТБ-листівки зі свого міста для їхнього глядача, мене охоплює злість, – наголосив Андрій.

Він додав, що також відчуває злість до місцевих людей, присутніх на відео.

Зараз дивляться

– Багато хто пише, що люди ці “ряджені”. Я навіть не думаю, що це ряджені. У нас у місті, на жаль, були прихильники русского міра. І слухаючи, що несуть ці люди, я розумію, що у мене до них величезна злість. Саме до цих тих, хто чекає і кличе. Саме через них ми не можемо приїхати до себе на малу батьківщину. Саме через них загинули десятки тисяч людей. Саме через них зруйновано наше місто, – зазначив ведучий.

Бєдняков висловив думку про те, що нашому народу завжди прищеплювали любов до царя, який нібито завжди правий і без якого немає нас. Але це зовсім не так.

– Ця людина зруйнувала ваше мирне життя. Вбила людей. Скалічила долі. Але ви, як і раніше, виходите білити бордюри, кричати “Ура!” і махати зі сльозами на очах прапорцями. Ви просто не можете інакше, – підсумував Андрій.

Нагадаємо, раніше з’явилася новина про те, що 19 березня Володимир Путін нібито відвідав поки що окупований Маріуполь Донецької області.