Герої Гаррі Поттера возз’єднаються в спецепізоді до 20-річчя фільму

Американська компанія Warner Brothers планує зняти спецпроект, присвячений 20-річчю франшизи про Гаррі Поттера.

За даними іноЗМІ, головних героїв стрічки запросили для зйомок проекту, які розпочнуться вже в кінці листопада у Лондоні. У спецвипуску візьмуть участь Деніел Редкліфф, Руперт Грінт і Емма Вотсон, які знову зіграють Гаррі Поттера, Рона і Герміону.

У проекті буде відтворено кілька культових сцен з першого фільму, зокрема зустріч героїв у Гоґвортс-експресі на платформі 9 3/4 та різдвяний бал.

Наразі офіційного підтвердження від кінокомпанії немає, всі подробиці тримають у секреті.

– Спецепізод оповитий таємницею, бо ті, хто працює над франшизою, спершу хочуть залучити таланти. Буде чудово, якщо вони впораються з цим та запропонують акторам великі гроші за возз’єднання, – заявив інсайдер виданню The Sun.

На такий крок компанію Warner Bros. надихнуло успішне продовження серіалу Друзі.

На масштабне святкування 20-ї річниці виконавець ролі Гаррі Поттера Деніел Редкліфф натякав ще минулого року.

Тоді на онлайн-зустрічі, присвяченій 19-річчю з дня виходу першого фільму, Редкліфф заявив, що це “лише репетиція ностальгії, в яку ми з головою поринемо наступного року”.

Нагадаємо, що серія з 10 фільмів про чарівника Гаррі Поттера заснована на книгах англійської письменниці Джоан Роулінг. Прем’єра першої частини Гаррі Поттер і філософський камінь відбулася у 2001 році.