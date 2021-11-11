Герои Гарри Поттера воссоединятся в спецэпизоде к 20-летию фильма

Американская компания Warner Brothers планирует снять спецпроект, посвященный 20-летию франшизы о Гарри Поттере.

По данным иноСМИ, главных героев фильма пригласили для съемок проекта, которые начнутся уже в конце ноября в Лондоне. В спецвыпуске примут участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, которые вновь сыграют Гарри Поттера, Рона и Гермиону.

В проекте будет воспроизведено несколько культовых сцен из первого фильма, в том числе встреча героев в Хогвартс-экспрессе на платформе 9 3/4 и рождественский бал.

Пока официального доказательства от кинокомпании нет, все подробности держат в секрете.

— Спецэпизод окутан тайной, потому что те, кто работают над франшизой, сначала хотят привлечь таланты. Будет здорово, если они справятся с этим и предложат актерам большие деньги за воссоединение, — заявил инсайдер The Sun.

На такой шаг компанию Warner Bros. вдохновило успешное продолжение сериала Друзья.

На масштабное празднование 20-й годовщины исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф намекал еще в прошлом году.

Тогда на онлайн-встрече, посвященной 19-летию со дня выхода первого фильма, Рэдклифф заявил, что это “лишь репетиция ностальгии, в которую мы с головой погрузимся в следующем году”.

Напомним, что серия из 10 фильмов о волшебнике Гарри Поттере основана на книгах английской писательницы Джоан Роулинг. Премьера первой части Гарри Поттер и философский камень состоялась в 2001 году.