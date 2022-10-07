Євросоюз ввів санкції проти 30 фізичних і семи юридичних осіб РФ у зв’язку з російською агресією проти України. У восьмий пакет санкцій потрапило чимало зірок країни-агресора.

Так, у списку можна побачити філософа Олександра Дугіна, главу російського ЦВК Еллу Памфілову, музиканта і актора Миколу Расторгуєва, співака Олега Газманова, рок-виконавицю Юлію Чичеріну. Повний список опублікований в Офіційному журналі ЄС.

Також в ньому можна побачити і компанії, які мають відношення до оборонки або окупації України. Це-Гознак, корпорація Іркут, Московський машинобудівний завод Авангард, завод ім. Дегтярьова, МКБ Факел.

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Нагадаємо, восьмий пакет санкцій щодо Росії глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила 28 вересня. Євросоюз затвердив його 6 жовтня.

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