Євросоюз ввів санкції проти 30 фізичних і семи юридичних осіб РФ у зв’язку з російською агресією проти України. У восьмий пакет санкцій потрапило чимало зірок країни-агресора.
Так, у списку можна побачити філософа Олександра Дугіна, главу російського ЦВК Еллу Памфілову, музиканта і актора Миколу Расторгуєва, співака Олега Газманова, рок-виконавицю Юлію Чичеріну. Повний список опублікований в Офіційному журналі ЄС.
Також в ньому можна побачити і компанії, які мають відношення до оборонки або окупації України. Це-Гознак, корпорація Іркут, Московський машинобудівний завод Авангард, завод ім. Дегтярьова, МКБ Факел.
Нагадаємо, восьмий пакет санкцій щодо Росії глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила 28 вересня. Євросоюз затвердив його 6 жовтня.
Детальніше про восьмий пакет санкцій – читайте на Фактах ICTV.