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Газманов, Расторгуєв, Чичеріна: хто із зірок РФ потрапив до нового списку санкцій ЄС

7 Жовтня 2022, 10:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Газманов, Расторгуєв, Чичеріна: хто із зірок РФ потрапив до нового списку санкцій ЄС
Джерело: Dreamstime

Євросоюз ввів санкції проти 30 фізичних і семи юридичних осіб РФ у зв’язку з російською агресією проти України. У восьмий пакет санкцій потрапило чимало зірок країни-агресора.

Так, у списку можна побачити філософа Олександра Дугіна, главу російського ЦВК Еллу Памфілову, музиканта і актора Миколу Расторгуєва, співака Олега Газманова, рок-виконавицю Юлію Чичеріну. Повний список опублікований в Офіційному журналі ЄС.

Також в ньому можна побачити і компанії, які мають відношення до оборонки або окупації України. Це-Гознак, корпорація Іркут, Московський машинобудівний завод Авангард, завод ім. Дегтярьова, МКБ Факел.

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Нагадаємо, восьмий пакет санкцій щодо Росії глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила 28 вересня. Євросоюз затвердив його 6 жовтня.

Детальніше про восьмий пакет санкцій – читайте на Фактах ICTV.

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