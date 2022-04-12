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Шоу триває: Джонні Депп та Ембер Герд знову зустрілися в суді

12 Квітня 2022, 09:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шоу триває: Джонні Депп та Ембер Герд знову зустрілися в суді
Джерело: Dreamstime

Американський актор Джонні Депп та акторка Ембер Герд знову зустрілися в суді.

Розгляд багатомільйонного позову Джонні Деппа про наклеп проти його колишньої дружини Ембер Герд розпочався в понеділок вранці, 11 квітня, у Вірджинії. Для слухання справи було обрано сім присяжних та чотири заступники.

58-річний Депп вимагає від 35-річної екскоханої $50 млн як відшкодування збитків через статтю в The Washington Post, в якій вона стверджувала, що була жертвою домашнього насильства. Тим часом Герд подала зустрічний позов проти актора на $100 млн.

Очікується, що судовий процес триватиме шість тижнів і буде справжнім шоу, адже сторони заявили зіркових свідків, серед яких Ілон Маск, Пол Беттані та Джеймс Франко.

Нагадаємо, Ембер Герд і Джонні Депп одружилися в 2015 році, проте вже через півтора року їхній шлюб розпався. Акторка звинуватила чоловіка в фізичному насильстві.

Також Деппа зобов’язали виплатити їй $7 млн. Після розриву Ембер Герд написала статтю для колонки The Washington Post, в якій назвала себе “жертвою домашнього насильства”.

Раніше Джонні вже подавав позов до суду, в якому вимагав від колишньої коханої $50 млн, проте справа була програна.

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Джерело
Independent
Теги
Джонні Депп , Ембер Херд , Суд
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