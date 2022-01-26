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Элтон Джон заразился коронавирусом — что известно о состоянии артиста

26 января 2022, 08:43
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Элтон Джон заразился коронавирусом — что известно о состоянии артиста
Источник: Depositphotos

Британский певец Элтон Джон заразился коронавирусом. Болезнь у него протекает в легкой форме. Однако артисту пришлось перенести свои концерты.

Об этом он заявил в своем Instagram.

По словам артиста, болезнь протекает в легкой форме, так как ранее он вакцинировался и сделал бустерную прививку от коронавируса.

Также Элтон Джон проинформировал о переносе на неопределенный срок двух концертов. Певец надеется, что к следующему шоу, которое запланировано на 29 января в Арканзасе, он успеет выздороветь.

— Перенос шоу — это всегда огромное разочарование, и я приношу извинения каждому, кто из-за этого испытал неудобство, но я забочусь о безопасности себя и моей команды, — отметил Элтон Джон.

Британскому артисту Элтону Джону 74 года. Певец пребывает в туре Farewell Yellow Brick Road, который должен стать последним в его музыкальной карьере.

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Теги
Елтон Джон , Коронавирус Covid-19
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