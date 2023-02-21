Британський актор Джуд Лоу став батьком усьоме. Дружина 50-річної зірки фільму Шерлок Холмс, 35-річна Філіпа Коен народила дитину.

Стать малюка невідома, і самі новоспечені батьки радісною новиною ще не ділилися, проте їх помітили з новонародженим в аеропорту Лондона. З ними також була няня з іхнім іншим малюком, про народження якого Джуд розповів в одному з інтерв’ю в 2020 році.

Тоді його запитали, чим він займається під час карантину, викликаного пандемією, Джуд сказав: Я займався садівництвом. Ой! До того ж у мене народилася дитина. Примітно, що її стать та ім’я також досі невідомі громадськості.

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Це друга дитина подружжя. Всього в актора семеро дітей від чотирьох різних жінок – відомо про трьох доньок і двох синів. Сам Лоу раніше казав, що хоче багато дітей.

Джуд Лоу вперше вийшов у світ із Філіпою Коен у 2015 році, уклали шлюб – у 2019.