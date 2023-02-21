Британский актер Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз. Жена 50-летней звезды фильма Шерлок Холмс, 35-летняя Филиппа Коан родила ребенка.

Пол малыша неизвестен, и сами новоиспеченные родители радостной новостью еще не делились, однако их заметили с новорожденным в аэропорту Лондона. С ними также была няня с их другим малышом, о рождении которого Джуд рассказал в одном из интервью в 2020 году.

Тогда его спросили, чем он занимается во время карантина, вызванного пандемией, Джуд сказал: Я занимался садоводством. Ой! И вдобавок ко всему у меня родился ребенок. Примечательно, что его пол и имя также до сих пор неизвестны общественности.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что это второй ребенок супругов. Всего у актера семеро детей от четырех разных женщин — известно о трех дочерях и двух сыновьях. Сам Лоу ранее говорил, что хочет много детей.

Джуд Лоу впервые вышел в свет с Филиппой Коан в 2015 году, заключили брак — в 2019.