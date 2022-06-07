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Джонні Депп з’явився у TikTok: за пустим акаунтом стежать понад 2 млн людей

7 Червня 2022, 13:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джонни Депп
Джерело: Depositphotos

Голлівудський актор Джонні Депп завів акаунт у TikTok. Менш ніж за добу на зірку серії фільмів Пірати Карибського моря підписали понад 2 млн користувачів.

Поки що в профілі артиста немає жодних відео. Сам він ні на кого не підписаний.

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У підписі до профілю Депп залишив лаконічний напис – Occasional Thespian, що в перекладі з англійської мови Випадковий артист. Такий самий напис є і в його описі профілю в Instagram.

Варто зазначити, Джонні Депп є однією із тих зірок, які не особливо активно ведуть соціальні мережі. Акаунт у Instagram актор завів лише в 2020 році.

Відтоді в його профілі зібралася 21 публікація. За його блогом слідкує понад 24 млн підписників.

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Теги
TikTok, Джонні Депп
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