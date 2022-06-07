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Джонни Депп появился в TikTok: за пустым аккаунтом следят более 2 млн человек

7 июня 2022, 13:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джонни Депп
Источник: Depositphotos

Голливудский актер Джонни Депп завел аккаунт в TikTok. Менее чем за сутки на звезду серии фильмов Пираты Карибского моря подписалось более 2 млн пользователей.

Пока что в профиле артиста нет никаких видео. Сам он ни на кого не подписан.

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В подписи к профилю Депп оставил лаконичную надпись — Occasional Thespian, что в переводе с английского языка Случайный артист. Такая же надпись есть и в его описании профиля в Instagram.

Стоит отметить, Джонни Депп является одной из тех звезд, которые не особо активно ведут социальные сети. Аккаунт в Instagram актер завел лишь в 2020 году.

С тех пор в его профиле собралась 21 публикация. За его блогом следит более 24 млн подписчиков.

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Теги
TikTok, Джонні Депп
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