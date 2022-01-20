Джона Малковича не пустили в готель через прострочений Covid-сертифікат

Американського актора Джона Малковича не пустили в готель у Венеції, оскільки термін дії його Covid-сертифікату Super Green Pass минув тиждень тому.

Джон прилетів в Італію для участі у зйомках серіалу Ріплі. Йому відмовили у поселенні в розкішний готель Danieli з краєвидом на площу Сан-Марко.

У результаті Малковичу довелося оселитися в сусідньому приватному будинку, який терміново підшукали для нього продюсери.

Варто зазначити, що з 10 січня по 31 березня Covid-сертифікат Super Green Pass потрібен для входу в низку громадських місць та на заходи в ЄС. Його можуть отримати громадяни, які пройшли вакцинацію або нещодавно перехворіли на коронавірус.

У Венеції Малкович проведе два дні, там зніматимуться деякі епізоди серіалу. Прем’єра запланована на 2023 рік, режисером виступає Стівен Заіллян.

Дії в серіалі відбуваються у 1960-х роках, багатий житель Нью-Йорка наймає Ріплі для поїздки до Італії, щоб переконати свого норовливого сина Дікі повернутися додому. Але принагідно Ріплі починає плести складну мережу обману з убивчими наслідками.

Нагадаємо, що Джон Малкович неодноразово номінувався на такі премії як Еммі, Оскар та Золотий глобус. Найвідоміші картини з його участю – фільми Підміна, Імперія сонця, Небезпечні зв’язки, Про мишей і людей, Чемпіон, Бути Джоном Малковичем. Він також знімався в серіалах Знедолені, Наполеон, Мільярди.

До речі, в Україні скоротили термін дії Covid-сертифікатів з 365 до 270 днів. Після отримання бустерної дози термін сертифіката, що генерується в Дії, буде продовжений і діятиме теж 270 днів, тобто 9 місяців.

Скорочення терміну придатності проводиться відповідно до подібних дій деяких країн Європейського Союзу.