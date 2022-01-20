Джона Малковича не пустили в отель из-за просроченного Covid-сертификата

Американского актера Джона Малковича не пустили в гостиницу в Венеции, поскольку срок действия его Covid-сертификата Super Green Pass истек неделю назад.

Джон прилетел в Италию для участия в съемках сериала Рипли. Ему отказали в поселении в роскошный отель Danieli с видом на площадь Сан-Марко.

В результате Малковичу пришлось поселиться в соседнем частном доме, который в срочном порядке подыскали для него продюсеры.

Стоит отметить, что с 10 января по 31 марта Covid-сертификат Super Green Pass необходим для входа в ряд общественных мест и на мероприятия в ЕС. Его могут получить граждане, которые вакцинировались или недавно переболели коронавирусом.

В Венеции Малкович проведет два дня, там будут сниматься некоторые эпизоды сериала. Премьера запланирована на 2023 год, режиссером выступает Стивен Заиллян.

Действия в сериале происходят в 1960-х годах, богатый житель Нью-Йорка нанимает Рипли для поездки в Италию, чтобы убедить своего своенравного сына Дики вернуться домой. Но при случае Рипли начинает плести сложную сеть обмана с убийственными последствиями.

Напомним, что Джон Малкович неоднократно номинировался на такие премии как Эмми, Оскар и Золотой глобус. Самые знаменитые картины с его участием — фильмы Подмена, Империя солнца, Опасные связи, О мышах и людях, Чемпион, Быть Джоном Малковичем. Он также снимался в сериалах Новый Папа, Отверженные, Наполеон, Миллиарды.

Кстати, в Украине сократили срок действия Covid-сертификатов с 365 до 270 дней. После получения бустерной дозы срок сертификата, генерируемый в приложении Дія, будет продлен и тоже будет иметь срок действия 270 дней, то есть9 месяцев.

Сокращение срока годности производится в соответствии с подобными действиями некоторых стран Европейского Союза.