Американская актриса Дженна Ортега болела Covid-19 во время съемок трендового танца Уэнсдей. Звезда рассказала, что тогда как раз был первый день заболевания.

Ортега отметила, что с утра почувствовала симптомы простуды, хотя в целом болеет очень редко и без тяжелых симптомов. На площадке ей сделали тест.

— Это безумие, потому что это был мой первый день с Covid, поэтому снимать было ужасно. Я проснулась и почувствовала себя странно. Я никогда не болею, а когда болею, то мне не очень плохо. Были боли в теле, чувствовала себя так, будто меня сбила машина… Они давали мне лекарства между дублями, поскольку мы ожидали положительного результата, — вспоминает Ортега.

Продюсерская компания MGM, ответственная за производство сериала Уэнсдей, подтвердила, что у Дженны был положительный тест на Covid-19. Она сразу же покинула съемочную площадку, как стал известен результат.

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Актриса хотела переснять танец, будучи здоровой, однако на это уже не было времени.

— Я попросила переделать танцевальную сцену, но у нас не было времени. Я думаю, что, возможно, я могла бы сделать ее немного лучше, — сказала Ортега.

Несмотря ни на что, танец стал вирусным. Многие звезды шоу-бизнеса пытаются повторить знаменитую сцену сериала.

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