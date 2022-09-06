28, 30 та 31 серпня в МЦКМ (Жовтневому палаці) з величезним успіхом пройшли нові концерти Дизель Шоу на підтримку ЗСУ. Вперше за пів року повномасштабної війни команда вийшла на сцену з актуальною та смішною програмою.

Художній керівник Дизель Студіо Єгор Крутоголов сказав, що вони всі довго не бачились і в якийсь момент думали, що цього може і не статися.

– Але зараз радіємо, що маємо змогу повернутися до улюбленої справи, дарувати сміх, радість та позитивні емоції глядачам, – додав він.

Подарувати позитивні емоції глядачам і підтримати військових – саме такі дві головні мети мали перед собою Дизелі, готуючи нові випуски.

Зараз дивляться

За словами шеф-редактора Дизель Студіо Олексія Бланаря, гумор – їхня головна зброя, оскільки нові концерти організовані на підтримку ЗСУ.

– З початку повномасштабної війни Дизель Студіо допомагає нашим захисникам: закуповуємо автівки, амуніцію, засоби зв’язку, медицини тощо. Витратили чималі кошти, а згодом вирішили цю допомогу систематизувати й поставити на постійні рейки. Тому зареєстрували благодійну організацію Дизель Фонд, яка вже працює на допомогу нашим воякам. Усі кошти з продажу квитків та сувенірів спрямовуємо туди, – підкреслив Олексій.

Він додав, що є й друга мета концертів – моральна підтримка. Каже, створили максимально актуальний продукт. Значну частину програм становлять номери про сьогодення. Вони зрозумілі всім українцям, у якій би точці світу вони зараз не перебували.

– Привідкрию завісу нових випусків і скажу, що мій улюблений номер — це Путін умєр. Дуже легко його грати, бо є велика надія, що скоро все здійсниться. Можливо, так не треба казати вірянам, але це мрія всіх українців, – розповів актор Євген Сморигін.

Про смерть диктатора Дизелі жартують ще в декількох номерах, які можна буде побачити вже зовсім скоро — перша прем’єра відбудеться 9 вересня, а далі щоп’ятниці лише на YouTube-каналах студії.

За словами Крутоголова, їхній гумор змінився, як і всі ми. Каже, жартувати не просто, але зараз це потрібно ще більше, ніж у мирний час.

До речі, Єгор дивуватиме всіх неймовірними перевтіленнями від досвідченого військового до улюбленої ведучої програми Від джерел до джерел. Їй доведеться попрацювати на телеканалі Свабіда, який створили вороги для просування своєї пропаганди.

У нових реаліях опиниться й улюблена пара Віка й Саша. В одному номері їм доведеться зібрати тривожну валізу з найнесподіванішими речами.

Зазначимо, що відтепер Дизель Шоу розмовляє українською. Але в деяких номерах є російськомовні персонажі. І це, звісно, самі росіяни.

Дуже провокативний, але неймовірно сатиричний номер чекає на всіх у прем’єрній історії про росіян у Туреччині. Одну з головних ролей зіграла відома телеведуча, акторка серіалу Папаньки Лілія Ребрик.

Фото: Дизель Студіо