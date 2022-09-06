28, 30 и 31 августа в МЦКИ (Октябрьском дворце) с огромным успехом прошли новые концерты Дизель Шоу в поддержку ВСУ. Впервые через полгода полномасштабной войны команда вышла на сцену, подготовив актуальную и смешную программу.

Художественный руководитель Дизель Студио Егор Крутоголов сказал, что они все долго не виделись и в какой-то момент думали, что этого может и не произойти.

— Но сейчас радуемся, что мы можем вернуться к любимому делу, дарить смех, радость и положительные эмоции зрителям, — добавил он.

Подарить положительные эмоции зрителям и поддержать военных – именно такие две главные цели преследовали Дизели при подготовке новых выпусков.

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По словам шеф-редактора Дизель Студио Алексея Бланаря, юмор – их главное оружие, поскольку новые концерты организованы в поддержку ВСУ.

— С начала полномасштабной войны Дизель Студио помогает нашим защитникам: закупаем автомобили, амуницию, средства связи, медицины и другое. Потратили немалые средства, а затем решили эту помощь систематизировать и поставить на постоянные рельсы. Поэтому зарегистрировали благотворительную организацию Дизель Фонд, которая уже работает на помощь нашим воинам. Все средства с продажи билетов и сувениров направляем туда, – подчеркнул Алексей.

Он добавил, что есть и вторая цель концертов – моральная поддержка. Говорит, был создан максимально актуальный продукт. Значительную часть программ составляют номера о настоящем. Они понятны всем украинцам, в какой бы точке мира они сейчас ни находились.

— Приоткрою занавес новых выпусков и скажу, что мой любимый номер – это Путин умер. Очень легко его играть, потому что есть большая надежда, что скоро все сбудется. Возможно, так не надо говорить верующим, но это мечта всех украинцев, – рассказал актер Евгений Сморыгин.

О смерти диктатора Дизели шутят еще в нескольких номерах, которые можно будет увидеть совсем скоро — первая премьера состоится 9 сентября, а дальше каждую пятницу только на YouTube-каналах студии.

По словам Крутоголова, их юмор изменился, как и все мы. Говорит, шутить не просто, но сейчас это нужно еще больше, чем в мирное время.

Кстати, Егор будет удивлять всех невероятными перевоплощениями от опытного военного до любимой ведущей программы Від джерел до джерел. Ей придется поработать на телеканале Свабіда, созданном врагами для продвижения своей пропаганды.

В новых реалиях окажется и любимая пара Вика и Саша. В одном номере им придется собрать тревожный чемодан с самыми неожиданными вещами.

Отметим, что теперь Дизель Шоу разговаривает на украинском. Но в некоторых номерах есть русскоговорящие персонажи. И это, конечно, сами россияне.

Очень провокативный, но невероятно сатирический номер ждет всех в премьере истории о россиянах в Турции. Одну из главных ролей сыграла известная телеведущая, актриса сериала Папаньки Лилия Ребрик.

Фото: Дизель Студио