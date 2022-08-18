Дизель Шоу анонсували концерти на підтримку ЗСУ

Команда Дизель Шоу вийде на сцену МЦКМ у Києві з новими концертами Поки жарти маємо, ми перемагаємо. Їх організовують на підтримку Збройних сил України.

— Уперше за півроку повномасштабної війни ми організовуємо нові концерти. Останні пройшли в лютому в Палаці Україна, буквально за декілька годин до вторгнення фашистів. Ще кілька місяців тому ми не знали, чи зможемо знову зустрітися на сцені. Тепер впевнено кажемо – ТАК! Бо маємо дуже важливу ціль — допомогти військовослужбовцям Збройних сил України, — розповідає шеф-редактор Дизель Студіо Олексій Бланар.

Частину коштів від продажу квитків Дизелі спрямують на потреби захисників України.

Команда готує нову патріотичну програму українською мовою. Актори розкажуть історії про нові реалії, деякі з них перегукуватимуться з їхнім особистим життям.

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— Один із номерів має назву Путін помер, чи не про це мріє кожен українець? Я щодня чекаю цієї новини. Актори обов’язково згадають наших героїв, які сміливо боронять Україну й життя мільйонів українців. І волонтерам присвятимо номер, і натівцям, і патріотичним дітям. Тем багато, жартувати є про що, – інтригує Єгор Крутоголов.

Не забудуть Дизелі і про соціально-побутовий гумор. На сцені з’являться уже звичні для глядача герої – пара Саша та Віка, бабуся Євгенія Михайлівна, Буся та горе-чиновник.

Концерти пройдуть 28, 29, 30 та 31 серпня у МЦКМ (Жовтневий палац). Там є бомбосховище, тож у разі повітряної тривоги можна перечекати в безпеці та, звісно, з гумором. Актори обіцяють жартувати навіть там.