Дизель Шоу анонсировали концерты в поддержку ВСУ

Команда Дизель Шоу выйдет на сцену МЦКИ в Киеве с новыми концертами Поки жарти маємо, ми перемагаємо. Их организуют в поддержку Вооруженных сил Украины.

— Впервые за полгода полномасштабной войны мы организовываем новые концерты. Последние прошли в феврале во Дворце Украины, буквально за несколько часов до вторжения фашистов. Еще несколько месяцев назад мы не знали, сможем ли снова встретиться на сцене. Теперь уверенно говорим – ДА! Потому что очень важная цель — помочь военнослужащим Вооруженных сил Украины, — рассказывает шеф-редактор Дизель Студио Алексей Бланар.

Часть средств от продажи билетов Дизели направят на нужды защитников Украины.

Команда готовит новую патриотическую программу на украинском языке. Актеры расскажут истории о новых реалиях, некоторые из них будут перекликаться с их личной жизнью.

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— Один из номеров называется Путин умер, не об этом ли мечтает каждый украинец? Я каждый день жду этой новости. Актеры обязательно вспомнят наших героев, которые смело защищают Украину и жизнь миллионов украинцев. И волонтерам посвятим номер, и натовцам, и патриотическим детям. Тем много, шутить есть о чем, — интригует Егор Крутоголов.

Не забудут Дизели и о социально-бытовом юморе. На сцене появятся уже привычные для зрителя герои – пара Саша и Вика, бабушка Евгения Михайловна, Буся и горе-чиновник.

Концерты пройдут 28, 29, 30 и 31 августа в МЦКИ (Октябрьский дворец). Там есть бомбоубежище, так что в случае воздушной тревоги можно переждать в безопасности и, конечно, с юмором. Актеры обещают шутить даже там.