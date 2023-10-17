Співачка Христина Соловій оголосила про завершення співпраці зі своїм продюсером Святославом Вакарчуком. Вона подякувала йому за здійснену мрію у вигляді записаного альбома лемківських пісень. Також артистка заначила, що цінує поради Вакарчука, його віру в неї та підтримку на старті музичної карʼєри.

– Дякую за прийняття та розуміння мого юнацького максималізму в 2013 році. Дякую за переконання залишитись на своєму імені — Христина Соловій. Дякую за можливість бути поруч, бачити та відчувати, захоплюватись і мріяти вище неба! – написала співачка в своєму Instagram.

Пост, повний вдячних слів, вона доповнила добіркою спільних світлин зі Святославом Вакарчуком.

– Це була неймовірна співпраця. І чи не вперше в українському шоубізі вона завершилась згідно з домовленостями і без скандалів. Далі — сама! Може, нарешті перейдемо на ти? – жартома запитала Христина Соловій.

Не лише Вакарчук став першим продюсером для Соловій, а й вона була першою артисткою, що він продюсував. Розпочалася їхня співпраця 10 років тому, коли на талант-шоу музикант став тренером для юної співачки. Артистка сама казала, що гурт Океан Ельзи був одним з тих, хто вплинув на неї як творчу особистість.

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Фото: Святослав Вакарчук, Христина Соловій