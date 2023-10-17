Певица Кристина Соловий объявила о завершении сотрудничества со своим продюсером Святославом Вакарчуком. Она поблагодарила его за осуществленную мечту в виде записанного альбома лемковских песен. Также артистка отметила, что ценит советы Вакарчука, его веру в нее и поддержку на старте музыкальной карьеры.

— Спасибо за принятие и понимание моего юношеского максимализма в 2013 году. Спасибо за убеждение остаться на своем имени — Кристина Соловий. Спасибо за возможность быть рядом, видеть и чувствовать, восхищаться и мечтать выше неба! — написала певица в своем Instagram.

Пост, полный благодарных слов, она дополнила подборкой совместных фотографий со Святославом Вакарчуком.

— Это было невероятное сотрудничество. И, едва ли не впервые в украинском шоубизе, оно завершилось согласно договоренностям и без скандалов. Дальше — сама! Может наконец перейдем на ты? — в шутку спросила Кристина Соловий.

Не только Вакарчук стал первым продюсером для Соловий, но и она была первой артисткой, которую он продюсировал. Началось их сотрудничество 10 лет назад, когда на талант-шоу музыкант стал тренером для юной певицы. Артистка сама говорила, что группа Океан Эльзы была одним из тех, кто повлиял на нее как творческую личность.

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Фото: Святослав Вакарчук, Кристина Соловий