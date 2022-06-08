Кинокомпания Warner Bros. выпустила первый трейлер к фильму Черный Адам. Главную роль супергероя сыграет Дуэйн Джонсон.

Фильм основан на оригинальном комиксе DC, и расскажет историю о египтянине, который прожил всю свою жизнь рабом. После гибели он сумел воскреснуть благодаря сыну, который пожертвовал свою жизнь. Воскресший Адам получил силу богов, и после 5 тыс. лет заточения смог освободиться.

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Warner Bros. подобрали серьезный актерский состав, к Джонсону присоединится Пирс Броснан, Ной Сентинео, Элдис Ходж. Режиссером выступил Жауме Кольет-Серра, который снял хоррор Дитя тьмы и триллер Воздушный маршал.

Примечательно, что Дуэйн должен был сыграть Черного Адама еще в 2019 году в картину Шазам, но тогда продюсеры решили, что выделят для персонажа отдельный фильм. Дату релиза переносили насколько — изначально премьера была запланирована на декабрь 2021 года, после чего на конец июля 2021. Но этому помешали Covid-ограничения, из-за которых съемки начались только в апреле прошлого года.

Выход картины запланирован на осень — Черный Адам покажут в кинотеатрах уже 21 октября.

Осенью на экранах появится еще один ожидаемы фильм — речь идет о Пиноккио. Картина позволит взглянуть на сказку под другой перспективой — режиссером картины выступил легендарный Роберт Земекис, который снял Фореста Гампа и Назад в будущее.