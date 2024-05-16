Співак та військовослужбовець Олександр Положинський сьогодні відзначає важливий день – два роки, як уперше вдягнув український піксель.

Олександр Положинський про службу в ЗСУ

Музикант опублікував в Instagram своє фото у військовій формі та зазначив, що цього комплекту у нього вже немає – згорів на Вуглегірський ТЕС.

– Супервоїн з мене не вийшов, але роблю, що можу, так добре, як можу. Особливо собою не пишаюся, але мені за себе й не соромно. Дякую тим, хто був поруч, хто є поруч, хто буде поруч, і всім, хто підтримував й підтримує, – написав Олександр.

Реакція мережі на пост Олександра Положинського

В коментарях шанувальники дякують артисту та військовому за захист, принагідно звернувши увагу на те, що піксель – це найактуальніша вишиванка.

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Не треба себе недооцінювати. Дякую вам за все – за вас, за пісні і за ваші дописи.

Сашко – ти воїн у всьому ! Щоб ти не думав про себе. І приклад для багатьох чоловіків!

Дякую за захист і за творчість!

Хочеться щиро подякувати і міцно обійняти… Тому: щиро дякую і міцно обіймаю вас!

Дякую за службу! І за все, що ви робите.

Можливо ви не супервоїн, але ви просто супер!

Сашко, пишаюсь тобою неймовірно і дякую!

Здоров’я тобі, Олександре, ти – молодець!

Нагадаємо, що спочатку Олександр Положинський служив у новоствореному 47-му батальйоні. Наприкінці осені стало відомо, що він офіційно розпочав службу у новому підрозділі ЗСУ.