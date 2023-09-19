Проти блогерки-зрадниці Софії Стужук влаштували мітинг у Варшаві. Там вона мала провести спортивний захід – тренування в парку.

Українці, які перебувають у Польщі, не дали цього зробити мовчунці та вийшли на вулицю з плакатами проти зрадниці. На них були фото Стужук і заклики відмовитися від співпраці з нею, адже вона підтримує кровопролитну війну в рідній країні. Сама Стужук не розуміє очевидну причину того, чому свідомі громадяни це зробили, і вважає, що їй просто заздрять.

– Мій перший у житті мітинг проти мене. Від нелюбителів спорту і тренувань. Яка честь… А знаєте, який був би правдивий напис на плакатах? Ти просто нам не подобаєшся. А якщо копнути глибше – ти просто нам не подобаєшся, тому що ти красива, успішна, щаслива. Тому що ти, як відьма, яку хотілося б спалити на багатті як за часів інквізиції, якби можна було зараз, – видала Стужук у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що таке ставлення до Стужук спровокувала аж ніяк не заздрість, а її позиція щодо повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ. Крім того, нерідко вона робить скандальні та цинічні заяви.

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Після 24 лютого 2022 року блогерка втекла до Риги і лише через два місяці після цього заговорила про війну. Також Стужук заявила, що не збирається повертатися в Україну і навіть намагалася знайти виправдання ракетним обстрілам нашої країни, кажучи, що в цьому винні самі українці.

Фото: Софія Стужук