Украинская певица Мишель Андраде выпустила клип на новую песню Без сна. Знаменитость рассказала о смысле песни и опубликовала ролик в YouTube.
— Какими бы разными мы ни были, нас объединяет ночь – время вдохновения, свободы, ярких красок, любви к жизни и к самим себе. Ночью мы не зависим от чужих мнений и навешанных ярлыков, а наслаждаемся духом мегаполиса, — поделилась смыслом песни Мишель.
В ролике певица катается на квадроцикле и авто в окружении экстремалов на мотоциклах, трюковых мопедах и спортивных авто. Затем Мишель поет в прицепе грузовика, в котором расположен диван.
Экстрима добавляет открытая дверь прицепа, с которого видно, что транспорт катается по ночным улицам мегаполиса.
Поклонники отреагировала на работу певицы:
- Мишель это безумно круто! Я очень скучала по твоим треками!
- У клипа такая красивая цветокоррекция.
- Бестолковая песня… Ты правда можешь лучше.
- Красиво. Мишель красивая и очень милая!
Напомним, что совсем недавно Мишель украсила новый выпуск мужского журнала PlayBoy Ukraine. На личной странице в Instagram звезда поделилась серией откровенных фото. Для эротической фотосессии Андраде выбрала черные кожаные штаны и куртку.