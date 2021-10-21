Украинская певица Мишель Андраде выпустила клип на новую песню Без сна. Знаменитость рассказала о смысле песни и опубликовала ролик в YouTube.

— Какими бы разными мы ни были, нас объединяет ночь – время вдохновения, свободы, ярких красок, любви к жизни и к самим себе. Ночью мы не зависим от чужих мнений и навешанных ярлыков, а наслаждаемся духом мегаполиса, — поделилась смыслом песни Мишель.

В ролике певица катается на квадроцикле и авто в окружении экстремалов на мотоциклах, трюковых мопедах и спортивных авто. Затем Мишель поет в прицепе грузовика, в котором расположен диван.

Экстрима добавляет открытая дверь прицепа, с которого видно, что транспорт катается по ночным улицам мегаполиса.

Поклонники отреагировала на работу певицы:

Мишель это безумно круто! Я очень скучала по твоим треками!

У клипа такая красивая цветокоррекция.

Бестолковая песня… Ты правда можешь лучше.

Красиво. Мишель красивая и очень милая!

Напомним, что совсем недавно Мишель украсила новый выпуск мужского журнала PlayBoy Ukraine. На личной странице в Instagram звезда поделилась серией откровенных фото. Для эротической фотосессии Андраде выбрала черные кожаные штаны и куртку.