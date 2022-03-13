Український музикант та ведучий Коля Сєрга переробив свою пісню Ду-ду-ду на тлі повномасштабної війни в Україні.

Новий трек артист створив для того, щоб підняти бойовий дух всім захисникам України. У пісні він передбачив, що результатом сьогоднішніх подій стане зникнення Російської Федерації.

Ду-ду-ду-ду-ду-ду, вынесем орду,

На трезубец, как шампур двуглавого орла,

чтоб имперская зараза с тела глобуса сошла.

На Курильских островах говорят: “Коничива”

По Сибири все “Нихао” вместо “Доброго утра”

В Кенигсберге – на немецком и в Чечне переворот.

А Москва на День Победы без акцента гимн поет:

“Ще не вмерла України, ні слава, ні воля…”

Наразі Коля захищає нашу країну від російських загарбників і несе службу в ЗСУ. Трек Ду-ду-ду він виконує разом із побратимом, скрипалем Мойсеєм.

Варто зазначити, що вперше ця пісня зазвучала на шоу Фабрика зірок 3 ще у 2009 році. В оригінальній версії Сєрга співав про Світлану Лободу.

Раніше Сергій Бабкін переробив відому пісню Солдат, яку виконував у складі гурту 5’Nizza.

Нова інтерпретація композиції має назву – Я солдат – Російський військовий корабель, йди на**й. Практично всі слова довелося змінити – тепер це не антивоєнний хіт, а неофіційний гімн українських солдатів, здатний підняти дух наших захисників ще сильніше.