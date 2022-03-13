Український музикант та ведучий Коля Сєрга переробив свою пісню Ду-ду-ду на тлі повномасштабної війни в Україні.
Новий трек артист створив для того, щоб підняти бойовий дух всім захисникам України. У пісні він передбачив, що результатом сьогоднішніх подій стане зникнення Російської Федерації.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду, вынесем орду,
На трезубец, как шампур двуглавого орла,
чтоб имперская зараза с тела глобуса сошла.
На Курильских островах говорят: “Коничива”
По Сибири все “Нихао” вместо “Доброго утра”
В Кенигсберге – на немецком и в Чечне переворот.
А Москва на День Победы без акцента гимн поет:
“Ще не вмерла України, ні слава, ні воля…”
Наразі Коля захищає нашу країну від російських загарбників і несе службу в ЗСУ. Трек Ду-ду-ду він виконує разом із побратимом, скрипалем Мойсеєм.
Варто зазначити, що вперше ця пісня зазвучала на шоу Фабрика зірок 3 ще у 2009 році. В оригінальній версії Сєрга співав про Світлану Лободу.
Раніше Сергій Бабкін переробив відому пісню Солдат, яку виконував у складі гурту 5’Nizza.
Нова інтерпретація композиції має назву – Я солдат – Російський військовий корабель, йди на**й. Практично всі слова довелося змінити – тепер це не антивоєнний хіт, а неофіційний гімн українських солдатів, здатний підняти дух наших захисників ще сильніше.