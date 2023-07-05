Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова поділилася подробицями здоров’я їхнього дворічного сина. Блогерка пішла разом із малюком до клініки, і розповіла про це в Instagram.

– Йшла в клініку досить веселою, а вийшла вбитою. Дитина мокра. Ми погодилися здати Михайлу кров із вени – це просто пекло на землі. Вісім пробірок – з них тільки дві зробили. Без катетера і голка в ручці. Потім голка вискочила, і лікар почала шукати вену на іншій руці. Ми просто встали і вийшли звідти, – заявила Катя.

Зрештою, жодних діагнозів чи показників Репяховій не сказали – повідомили, що “потрібно розбиратися”. Блогерка додала, що, можливо, доведеться їхати в Ізраїль. Катя також розплакалася в авто і заявила, що у неї відчай.

У підсумку Михайлу призначили купу дорогих аналізів.

– Один із них 15 тис. грн, а другий 3 тис. Аби це не було зароблянням грошей. А ще нам прописали ліки, які доступні тільки в їхній аптеці – вони коштують 4 тис., – заявила Репяхова.

Потім блогерці показали результати аналізу за 15 тис. грн.

– Коротше, мені такого наговорили, що я в шоці. Стверджували, що я перехворіла на інфекцію або Covid-19 під час вагітності, через що Міша і не розмовляє. А ще в нього родова травма. Мене залякали, а у виписці написано тільки одне: затримка психомовленнєвого розвитку, – поскаржилася на клініку Катя.

Дружина Павліка попередила своїх підписників, щоб вони не потрапили в таку неприємну ситуацію з дорогими аналізами та уявними діагнозами.

– Може, цей лікар і хороший, але продавати несертифіковані бади та пропонувати аналіз, який роблять тільки вони – не ок. Проколювати руку малюка, коли він в істериці – також не ок. Вони хотіли на мені заробити – на кону було 20 тис. грн, але не вийшло. Я встала і пішла, – запевнила Катя.

Нагадаємо, що нещодавно Репяхова розкрила діагноз сина після ортопеда. У малюка діагностували клишоногість, яка може зникнути з віком, або залишитися на все життя.